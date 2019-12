Camilo encerra primeiro ano do 2º mandato com apoio de 38 deputados estaduais

O governador Camilo Santana recebeu, nessa segunda-feira (9), no Palácio da Abolição, os 38 deputados estaduais que integram a base de apoio ao Governo na Assembleia Legislativa. O encontro teve um misto de agradecimento e confraternização de final de ano. A reunião mostrou a solidez da base parlamentar do Governo do Estado no Legislativo.

Camilo agradeceu o empenho dos deputados na aprovação de mensagens do executivo, falou sobre as ações desenvolvidas pelo Estado em 2019 e dos desafios para o próximo ano.

O presidente da Assembleia, José Sarto (PDT), definiu o encontro como fundamental para possíveis ajustes e a construção de consenso, de modo a garantir que o Estado mantenha o ritmo de crescimento, preservando a saúde fiscal conquistada ao longo dos últimos anos.

MENSAGENS E PROJETOS

A Assembleia Legislativa recebeu, ao longo de 2019, 142 mensagens do Poder Executivo, sendo que, desse total, 122 foram aprovadas. As demais estão tramitando e entram na pauta de votação.

Entre os principais projetos transformados em lei estão as mensagens que criam o Programa “Superação: Nova Geração de Políticas Públicas Para a Juventude” e o Programa Estudar Fora, para ofertar intercâmbio educacional internacional aos alunos do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino.

Outro projeto disciplina a obrigatoriedade dos carros de locadoras que atuam no Ceará serem emplacados no Estado. O Governo teve aprovado, também, o projeto que cria o Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Juventude. Uma das últimas mensagens aprovadas cria Incentivo a Regularização de Débitos IPVA e Detran.

BASE DE APOIO

O governador Camilo Santana mantém, desde o início da atual legislatura, a base de apoio na Assembleia Legislativa com 38 parlamentares. Dos 46 deputados, apenas oito integram o bloco de oposição (Renato Roseno – PSOL; Soldado Noélio – PROS; Victor Valim – PROS; Heitor Férrer – SD; Fernanda Pessoa- PSDB; Nelinho Freitas – PSDB; Delegado Cavalcante – PSL); e André Fernandes – PSL.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará