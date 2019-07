Camilo Santana assina ordens para recuperação de mais de 1.700 km de rodovias

O governador Camilo Santana (PT) assina nesta quinta-feira (4) um conjunto de ordens de serviço do Plano de Recuperação das rodovias estaduais, danificadas durante a quadra chuvosa. O evento acontece às 10 horas, no Palácio da Abolição e, ao todo, 59 trechos serão beneficiados. Com prazo de seis meses para conclusão, as obras chegam a 1.731,99 km de extensão.

O investimento para os reparos é de R$ 212,3 milhões, visando contemplar todas as regiões do Ceará e beneficiar diretamente 86 municípios. O orçamento inclui sinalização, pavimentação e revestimento asfáltico. O pacote abrange, ainda, 28 segmentos de ligação a rodovias federais, como na CE-253, entre CE-138 (Cascavel) e o acesso à BR-116 (Pacajus).

Dentre as rodovias que ganharão mais qualidade de tráfego estão CE-531 (Estrada Velha do Icaraí), CE-085 (em diversos trechos, como entre Jijoca de Jericoacoara e Granja) e CE-153/282 (entre Icó e Iguatu).

Os trechos atendidos foram avaliados pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) sobre reais condições de tráfego após a quadra chuvosa e sobre a melhor forma de realização dos reparos necessários para cada uma das vias.

(*) Governo do Estado