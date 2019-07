Camilo Santana faz visita ao HGF e conversa com pacientes e funcionários

O Governador do Estado, Camilo Santana, esteve nesta sexta-feira no Hospital Geral de Fortaleza, maior hospital da rede pública do Ceará. O governador percorreu vários setores, conversando com médicos, enfermeiros, pacientes e familiares.

Durante à visita, Camilo conheceu detalhes do novo modelo de atendimento que está sendo implantado no hospital, que tem o objetivo de melhorar o acolhimento das pessoas, com mais eficiência no atendimento e na internação.

“Queremos melhorar cada vez mais a gestão, de forma com que a população que não tem condições de pagar um plano de saúde, receba o atendimento digno que merece. Isso é prioridade nossa”, afirmou Camilo.

Camilo, ouviu reclamações, elogios e sugestões de pacientes e familiares.

“A saúde pública é um desafio no país inteiro. No Ceará temos aumentado os investimentos ano a ano, ampliando os atendimentos. O que queremos é melhorar a qualidade dos serviços. Confio muito no trabalho que está sendo desenvolvido pelo Dr Cabeto e por essa equipe de profissionais, altamente qualificada e comprometida. Eles têm todo o meu apoio para melhorar a saúde pública do Ceará”, reforçou o governador.

Camilo Santana ainda afirmou que continuará visitando outras unidades estaduais de saúde, para conhecer cada vez mais de perto o trabalho que está sendo feito e os desafios que têm pela frente.