Camilo Santana sanciona lei que cria o selo Empresa Sustentável

O governador Camilo Santana sancionou nesta quinta-feira (26), no Palácio da Abolição, o projeto de lei Nº 8471, aprovado na semana passada pela Assembleia Legislativa, que cria oficialmente o Selo Empresa Sustentável. Elaborada e desenvolvida pela Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável (Codes), da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), a proposta visa destacar as empresas do Ceará que investem no meio ambiente.

Para o secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno, a lei é “uma forma de incentivar e reconhecer os empreendimentos instalados em nosso Estado que têm a sustentabilidade como um de seus pilares e promovam a melhoria da qualidade ambiental”. O Selo Empresa Sustentável é uma certificação ambiental que pode ser adquirida de forma facultativa, por meio de avaliação com parâmetros pautados em cinco eixos temáticos: uso racional da água; destinação de efluentes; gerenciamento de resíduos sólidos; uso racional de energia elétrica e responsabilidade socioambiental.

Para Sarah Pianowski, Orientadora da Célula de Políticas Públicas, da Codes, os selos de sustentabilidade também trazem oportunidades para as empresas mostrarem aos clientes que estão atentos às questões ambientais. “Ou seja, aliando interesses sociais, ambientais e econômicos”, destacou. “Em decorrência da maior consciência ecológica dos consumidores, os atributos ambientais tornaram-se um diferencial na escolha de produtos e serviços”, completou Johanna Braide, técnica responsável da Codes, pelo Selo Empresa Sustentável, na Sema.