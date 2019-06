Camilo Santana se reúne com representante do Banco de Desenvolvimento da América Latina para tratar de obras financiadas

Com objetivo de garantir e ampliar a infraestrutura para o desenvolvimento econômico e turístico do Ceará, o governador Camilo Santana participou na manhã desta terça-feira (18), em Brasília, de uma reunião com o representante do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) no Brasil, Jaime Holguín. Entre os assuntos que estiveram em pauta, foram tratados projetos importantes em andamento no estado e financiados pelo banco, parceiro do Governo do Ceará em algumas obras. O governador continua na capital federal, onde se reúne agora à tarde com o ministro da Cidadania, Osmar Terra.

Discutimos vários projetos que estão em andamento pela Secretaria de Turismo do Ceará, inclusive construção de estradas, projetos no Litoral Oeste. Estive acompanhado do secretário de Turismo Arialdo Pinho e foi uma reunião importante para que a gente pudesse definir estratégias atuais da nossa parceria e futuras também para o nosso estado, disse Camilo Santana durante seu bate-papo às terças-feiras com a população pelas redes sociais.

Durante o bate-papo, a situação das rodovias devido à quantidade de chuvas que ocorreram este ano no Ceará foi apresentada ao governador. Camilo comunicou que a operação para recuperar essas estradas vai ser intensificada nos próximos dias.

Próxima semana vou fazer o anúncio oficial de um grande pacote de recuperação das estradas no Ceará. Vamos começar pelas estradas mais turísticas e com maior fluxo de transporte. Já destinei R$ 150 milhões para esta ação. Estávamos só esperando acabar com as chuvas no Ceará, mas já havíamos começado por algumas estradas na região de Crateús. Vamos fazer agora uma ação mais rápida para garantir um fluxo de transporte adequado e seguro no Ceará, afirmou.

Com relação a segurança pública, o governador aproveitou para detalhar ações que foram importantes para chegar a esses resultados positivos que estão sendo registrados. Camilo destacou que o Ceará é o Estado com a maior redução de homicídios no Brasil nos primeiros cinco meses de 2019.

Vocês sabem do esforço que o Estado tem feito nos últimos anos. Nós contratamos mais de 10 mil homens para a segurança pública. O sistema de videomonitoramento e o Batalhão do Raio que nós implantamos em 50 cidades, fora Fortaleza. São 3.650 câmeras conectadas. Investimento em aeronaves, veículos, armamentos e toda a ação que o Estado realizou no mês de janeiro dentro do sistema prisional, que tem uma ligação muito forte com as facções criminosas.

Sobre a construção da estrada de Santo Antônio em Barbalha, Camilo informou que a intervenção deve começar em breve e que vai ser importante para o turismo religioso na região do Cariri. De acordo com o governador, a obra já foi licitada e funcionará como um santuário, com um museu para poder mostrar as tradições culturais e a festa do Pau da Bandeira, que é um dos maiores eventos culturais religiosos do Nordeste. O governador destacou que o estado tem em Juazeiro do Norte o Padre Cícero, a Nossa Senhora de Fátima no Crato, e agora terá também o Santo Antônio em Barbalha, para fechar o circuito turístico no Crajubar com três equipamentos importantes para atrair turistas para a região.

Ainda sobre o turismo religioso, o governador enfatizou que pretende entregar a obra do corredor religioso, em Canindé, antes da festa de São Francisco, em meados do segundo semestre.