Camilo se articula, em Brasília, com bancada federal em busca de verbas

Dezessete dos 22 deputados federais e os senadores Cid Gomes (PDT) e Luiz Eduardo Girão (PODE) atenderam ao convite e se reuniram, na noite dessa terça-feira, em Brasília, com o Governador Camilo Santana (PT) para discussão de prioridades para o Estado que dependem de recursos do Governo Federal. Há preocupação entre os parlamentares com o contingenciamento de verbas da União.

A agenda do Governo do Ceará tem, entre as obras consideradas prioritárias, o Cinturão das Águas, a Transposição do Rio São Francisco, o Anel Viário da Região Metropolitana de Fortaleza, que liga o Porto do Mucuripe ao Complexo Portuário do Pecém, em São Gonçalo do Amarante e Caucaia, e a construção do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe e os recursos destinados à manutenção de unidades de saúde. Outro tema no debate foi a reforma previdenciária.

‘’Discutimos sobre a reforma da previdência, quando detalhei os pontos debatidos na reunião dos governadores, e temas como as obras que dependem de recursos federais, como o Cinturão das Águas, além da cessão onerosa, securitização, aumento do FPE e Fundo Social”, disse Camilo Santana, ao destacar a aproximação com a bancada federal.

Camilo tem enfatizado o diálogo que mantém com os deputados federais e os senadores para informá-los sobre o andamento de obras e projetos desenvolvidos em parceria com o Governo Federal. Dos três senadores, o tucano Tasso Jereissati não apareceu no encontro, assim como os deputados Aníbal Ferreira (DEM), José Airton (PT), Luizianne Lins (PT) e Heitor Freire (PSL).

Os deputados federais Domingos Neto (coordenador da bancada), André Figueiredo, Aníbal Gomes, Capitão Wagner, Dênis Bezerra, Júnior Mano, Vaidon Oliveira, Eduardo Bismarck, Pedro Bezerra, AJ Albuquerque, Idilvan Alencar, Robério Monteiro, Célio Studart, Moses Rodrigues, Genecias Noronha, Leônidas Cristino e José Guimarães participaram da reunião. “A bancada unida é muito importante para o crescimento do nosso Estado”, disse Camilo Santana, ao agradecer o empenho dos parlamentares em defesa dos interesses do Ceará em Brasília.