Caminhão do Cidadão avança pelo interior e leva serviços a mais 10 cidades

Durante a primeira semana de agosto, o Caminhão do Cidadão vai levar serviços para mais nove cidades do interior e para seis da Capital. As ações do programa, desenvolvido pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), ofertam serviços de emissão de 1ª e 2ª vias de RG, 1ª via do CPF, e de certidão de antecedentes criminais, além da atualização de dados cadastrais junto à Receita Federal.

Nesta quarta-feira (07), o serviço vai estar nos municípios de Camocim e Baturité. O atendimento já passou pela cidade do Crato e segue, até o final da semana, para o município de Barbalha, no Sul do Estado.

Na capital, o atendimento será realizado no Planalto Ayrton Senna, Vila Manuel Sátiro, Centro e no Bairro Quintino Cunha.