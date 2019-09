Caminhão do Cidadão leva serviços a 15 cidades nas primeiras semanas de setembro

O Caminhão do Cidadão, da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), inicia o mês de setembro com novas rotas. Os trajetos da cidadania percorrerão comunidades de mais 30 municípios, incluindo a Capital. Nesta primeira semana, serão contempladas oito cidades: Pacoti, Maracanaú, Taboleiro do Norte, Novo Oriente, Morrinhos, Aiuaba, Morada Nova, e os distritos de Araturí e Iparana, ambos em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Hoje, terça-feira (3), serviços de emissão de 1ª e 2ª vias de RG, 1ª via do CPF, e certidão de antecedentes criminais, bem como atualização de dados cadastrais junto à Receita Federal, serão ofertados em Maracanaú, prosseguindo por dois dias, 3/9 e 4/9, em Pacoti, Novo Oriente e Tabuleiro do Norte. Nesta quarta-feira (4), será contemplada a população da sede do município de Morrinhos, e na sexta-feira (5) e sábado (6), as comunidades de Aiuaba e Morada Nova. Os atendimentos ocorrem das 8h às 16 horas.

“Levar serviços de Cidadania às pessoas que mais precisam é o nosso objetivo com o programa Caminhão do Cidadão. Como ele é itinerante, nos permite ótima capilaridade, atendendo centenas de comunidades em todo o Estado”, destaca a titular da SPS, Socorro França.

Na próxima semana, no período de 9 a 13/9, as carretas do Programa Caminhão do Cidadão aportarão nas cidades de Santana do Cariri, Barreira, Chorozinho, Tamboril, Reriutaba, Caucaia e nos bairros José Walter (2ª Etapa) e Barra do Ceará, em Fortaleza.

Programação desta semana (de 3 a 6 de Setembro)

Maracanaú

3 de setembro – 8 às 16 h

Av. Padre José Holanda, ao lado da Escola Narciso Pessoa de Araújo

Pacoti, Novo Oriente e Tabuleiro do Norte (Sede dos municípios)

3 e 4 de setembro – 8 às 16 h

Morrinhos– (Sede Municipal)

4, 5 e 6 de setembro – 8 às 16

Caucaia – (Araturi)

5 de setembro – 8 às 16 h

Caucaia (Iparana)

6 de setembro – 8 às 16 h – Rua: Alexandre Marques, 280 A, Vila Guaê.

Morada Nova e Aiuaba (sede municipal)

5 e 6 de setembro