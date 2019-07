Caminhoneiros ameaçam parar a partir desta segunda-feira (22)

Cerca de 2.000 caminhoneiros mobilizam-se em grupos de WhatsApp por uma nova paralisação a partir desta segunda-feira (22). A greve ainda não é consenso entre a categoria. Lideres do movimento fazem concentração na BR 116, em Aquiraz.

A categoria é contrária à resolução da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que estipulou nova tabela de frete rodoviário, cujos valores ficaram abaixo do esperado.

O ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e o presidente Jair Bolsonaro devem se reunir nesta quarta-feira ( 24) com a categoria para discutir o assunto. A tabela foi elaborada pela Esalq-Log, da USP, e a próxima revisão oficial está prevista para o início de 2020.

Em 2018, caminhoneiros pararam por mais de uma semana, causando uma crise no abastecimento do país. A greve foi motivada pela alta do diesel. Uma parte dos articuladores daquele movimento não está nesses novos grupos criados.