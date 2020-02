Caminhos da aposentadoria: Alerta Geral atende ouvintes e internautas do Brasil com respostas sobre previdência

Quase 90 ouvintes e internautas de todo o Brasil estão contemplados com as respostas dadas, neste sábado, dentro do Jornal Alerta Geral, pelo professor Tiago Albuquerque, na área da previdência social. As mensagens enviadas pelo whatssapp 085.9.8940.2385 são respondidas, aos sábados, pelo r& aacute;dio e pela internet, entre 7 e 8 horas da manhã, e o conteúdo fica disponível no site cearaagora.com.br.

Uma das mensagens., com esclarecimentos do professor Tiago, é de autoria da dona Margarida, residente na cidade de Palmácia, na Região do Maciço do Baurité, com dúvida sobre a concessão da licença maternidade. O ouvinte/internauta Carlos, de Aracati, com 21 anos e 6 meses de atividades no magistério do Estado e com 64 anos de idade, recebeu respostas sobre as condições para se aposentar.

De longe, mas com o caminho encurtado pela Internet, a internauta Sebastiana, de Chaveslandia, em Minas Gerais, questiona se, com 13 anos na atividade de pesca e, aos 58 anos de idade, tendo, também, 15 anos de carteira assinada, poderia pedir aposentadoria com o tempo de contribuição na área urbana ou com a atividade de pesca. Dona Sebastiana recebeu esclarecimentos e, pelas informações, ficou segura com resposta do Jornal Alerta Geral.

O professor Tiago Albuquerque, ao lado do jornalista Luzenor de Oliveira, deixa, também, esclarecimentos para o ouvinte/internauta Oswaldo, de Camaçari, na Bahia, que, aos 59 anos de idade e 30 anos de contribuição, quer saber a hora certa de pedir a aposentaria. Oswaldo, assim como outros segurados da previdência social, ainda precisa esperar mais um tempo para bater à porta do INSS. A resposta com mais detalhes para o Oswaldo e para os demais trabalhadores.



Linha aberta

Para participar do Alerta Geral, basta enviar sua mensagem para o nosso whatssapp 085.9.8940.2385.

Rádio e Internet

Você também pode acompanhar o Alerta Geral pelo rádio –F M 104.3 e FM 107.5, na Grande Fortaleza, e em mais 33 emissoras no Interior do Estado, e, ainda, pela internet e pelas redes sociais do cearaagora.

Confiras os canais de comunicação:

Instagram: Ceará Agora < /span>

Facebook: Ceará Agora< /span>

Youtube: Ceará Agora < /span>

Twitter: Ceará Agora < /span>