Caminhos da aposentadoria: ‘Alerta Geral’ tem encontro para tirar dúvidas de ouvintes e internautas

A reforma previdenciária deu um nó na vida de muitos trabalhadores que buscam, a cada dia, segurança sobre o tempo para pedir a aposentadoria ou receber outros benefícios do INSS. São dezenas de mensagens que chegam pelo whattssap (85) 98940.2385 de ouvintes e internautas.

O “Alerta”, que começa às 7 horas da manhã, neste sábado (30), tem o comando do jornalista Luzenor de Oliveira e a participação especial do professor Tiago Albuquerque, está no rádio (35 emissoras na Grande Fortaleza – FM 104.3 e FM 107.5 e no Interior) e na Internet em nossas redes sociais do Ceará Agora).

Dúvidas de ouvintes/internautas

Uma das mensagens encaminhadas ao Alerta Geral, com resposta, neste sábado, é do João Batista, de São João do Manhuaçu, em Minas Gerais, que tem 34 anos de contribuição e 56 anos de idade e pergunta se poderá, como trabalhador rural, pedir a aposentadoria.

Outra dúvida foi deixada pelo ouvinte/internauta Francisco de Paula, da cidade de Acopiara, com o seguinte questionamento: “Tenho 55 anos de idade e 7 anos de contribuição, sendo 5 por tempo de serviço e 2 anos como microempreendedor. Parei de pagar em 2015. Com essa reforma, se eu voltar a pagar agora, consigo me aposentar aos 65 anos? Posso me aposentar antes?’’. Os esclarecimentos ao Francisco de Paula estão prontos e saem do forno no café da manhã, entre 7 e 8 horas.

O ouvinte/internauta José Gonçalves, da cidade do Crato, endereçou uma dúvida com a seguinte mensagem: “Minha esposa deu entrada no pedido de aposentadoria desde o dia 15 de março e até agora nada. O que aconteceu e o que eu posso fazer?’’. A resposta para o José é dada, também, a para milhares de pessoas que se encontram na mesma situação em várias cidades brasileiras. No Alerta Geral, a gente dedica tempo para falar sobre a burocracia do INSS que faz aumentar o sofrimento de quem precisa de um benefício previdenciário.

Com as mudanças nas regras da aposentadoria, dona Francisca Soares, que mora em Fortaleza, mandou uma mensagem perguntando se, com 56 anos de idade completados em março, com 10 anos em uma empresa privada e, hoje, contribuindo há seis anos como individual, totalizando, assim, mais de 16 anos de contribuição, pode se aposentar. O professor Tiago Albuquerque preparou, também, uma resposta para a dona Francisca Soares e para outros 78 ouvintes e internautas que recebem, neste sábado, esclarecimentos e informações corretas sobre os novos caminhos da aposentadoria.

