Caminhos da aposentadoria: “Alerta Geral” tira dúvidas de ouvintes e internautas sobre benefícios do INSS

Neste sábado (11), o jornal “Alerta Geral – Especial Caminhos da Aposentadoria” tira dúvidas de milhares de cearenses sobre as novas regras para concessão do benefício de aposentadoria. Diariamente, são dezenas de mensagens que chegam pelo whattssap (85) 98940.2385 de ouvintes e internautas.

No comando do jornalista Luzenor de Oliveira e com a participação especial do professor Thiago Albuquerque, o programa desde sábado (11), esclarece pontos como critérios para garantir auxílios como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), idade mínima para aposentadoria, agendamentos para pedidos de aposentadoria e mais.

O jornal “Alerta Geral – Especial Caminhos da Aposentadoria” está no rádio sempre aos sábados a partir das 7h, (35 emissoras na Grande Fortaleza – FM 104.3 e FM 107.5 e no Interior) e na Internet em nossas redes sociais do Ceará Agora.

