Caminhos da aposentadoria: ‘Alerta Geral’ tira dúvidas de ouvintes e internautas

Milhares de cearenses puderam, neste sábado (21), acompanhar o jornal “Alerta Geral – Especial Caminhos da Aposentadoria” para tirar dúvidas e ficar bem informado sobre as novas regras para concessão do benefício de aposentadoria. São dezenas de mensagens que chegam, diariamente, pelo whattssap (85) 98940.2385 de ouvintes e internautas.

No comando do jornalista Luzenor de Oliveira e com a participação especial do professor Raphael Castelo Branco, o programa desde sábado (21), esclareceu pontos como critérios para garantir auxílios como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), idade mínima para aposentadoria, agendamentos para pedidos de aposentadoria e mais.

O jornal “Alerta Geral – Especial Caminhos da Aposentadoria” está no rádio sempre aos sábados a partir das 7h, (35 emissoras na Grande Fortaleza – FM 104.3 e FM 107.5 e no Interior) e na Internet em nossas redes sociais do Ceará Agora.

Confira o programa completo:

Fique de olho e acompanhe nossas redes sociais:

Instagram: Ceará Agora

Facebook: Ceará Agora

Youtube: Ceará Agora

Twitter: Ceará Agora