Campanha contra gripe vacina mais de 1,7 milhões pessoas prioritárias

A 21ª Campanha de Vacinação Contra a Gripe já alcançou 1.704.076 pessoas dos grupos prioritários, entre o dia 10 de abril e 19 de maio. De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), o número representa 66,48% da meta de vacinação estabelecida.

Até o dia 31 deste mês, 2.385 postos de saúde continuam participando da ação em todo o Ceará. A campanha oferece uma vacina trivalente, com proteção para H1N1, H3N2 e contra influenzas semelhantes à gripe suína.

Dentre as categorias dos grupos prioritários, os funcionários do sistema prisional já vacinaram 110% da classe, de acordo com o Ministério da Saúde. Seguindo as taxas de maior imunização estão mulheres com até 45 dias pós-parto, que representam 76,83% dos imunizados, as gestantes, com 75,86%.

O grupo prioritário também inclui idosos com 60 anos ou mais, doentes crônicos, trabalhadores da saúde, população indígena, adolescentes e jovens sob medida socioeducativa, professores de escolas públicas e particulares e os profissionais das forças de segurança e salvamento.