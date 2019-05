Campanha contra visita de Bolsonaro ao Nordeste lidera menções no Twitter

Antes mesmo de pisar em solo nordestino após ser eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro já é criticado na rede social Twitter. A hashtag #NordesteCancelaBolsonaro é a primeira em menções do país e a sexta no mundo, até às 11 horas desta terça-feira (21).

A manifestação surgiu após agendamento da primeira visita oficial do político à região para a próxima sexta-feira (24), em Pernambuco, e marca o lançamento do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). A região nordestina é a que pior avalia o atual governo, com 40% ruim ou péssimo, de acordo com pesquisa Ibope. No segundo turno das eleições de 2018, quando ainda era candidato, o atual chefe de Estado perdeu para Fernando Haddad (PT) no Ceará e nos outros oito estados da região. Na capital Fortaleza, o candidato venceu somente nos bairros mais ricos da cidade.

É a primeira vez que Bolsonaro visita a região, que tem em sua maioria governadores de oposição, após quatro meses do mandato como presidente. Todos os governadores dos nove estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) confirmaram presença, além dos de Minas Gerais e Espírito Santo, no evento que será realizado no estado pernambucano.