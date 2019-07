Campanha de incentivo à amamentação começa amanhã em todo Brasil

O Ministério da Saúde lançou hoje (31), a campanha de incentivo ao aleitamento materno até os 2 anos de idade e uma série de ações para estimular a prática. A amamentação é capaz de reduzir em 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. A campanha, chamada de Semana de Incentivo à Amamentação, começa a valer nesta quinta-feira (1º).

De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o governo vai investir cerca de R$ 3,5 milhões na campanha em todos os diferentes meios de comunicação. Segundo o ministro, as taxas de amamentação nos municípios serão levadas em conta para o pagamento dos profissionais do programa Médicos pelo Brasil, que será lançado oficialmente amanhã pelo ministério, em Brasília.

Além dessas ações, o Ministério da Saúde anunciou que irá criar novas salas de apoio à amamentação. Atualmente, em todo o país, já estão credenciadas 228 salas de apoio à amamentação.