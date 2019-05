Campanha de vacinação contra gripe é prorrogada no Ceará para grupos prioritários

As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde nos 184 municípios do Ceará , segundo a Secretaria da Saúde. A imunização, no entanto, continua exclusivamente para os grupos prioritários .

O Ministério da Saúde recomendou nesta sexta-feira que as vacinas fossem liberadas para todo o público. No entanto, a Secretaria da Saúde do Ceará vai manter as doses voltadas ao público mais vulnerável até 14 de junho.

Grupo prioritário

Os grupos prioritários são as crianças de 6 meses até menores de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, mulheres com até 45 dias pós-parto, doentes crônicos, trabalhadores da saúde, população indígena, adolescentes e jovens sob medida socioeducativa, população carcerária e funcionários do sistema prisional e professores de escolas públicas e particulares e profissionais das forças de segurança e salvamento (policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas).