Campanha de vacinação contra o sarampo começa na segunda-feira

A primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo deste ano, começa na próxima segunda-feira (10). A expectativa, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, é vacinar crianças e jovens dos cinco aos 19 anos de idade, que nunca tomaram nenhuma dose, têm registrado apenas uma, perderam o cartão ou não lembram se estão com esquema vacinal completo. A imunização vai estar disponível nos postos de saúde dos 184 municípios cearenses.

A transmissão do sarampo ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar. É uma doença altamente contagiosa e a estimativa é que aproximadamente 131.472 mil pessoas não estejam vacinadas no Ceará, segundo o Ministério da Saúde.

Até dezembro do ano passado, foram notificados 285 casos da doença no Ceará, sendo nove

casos confirmados e 238 descartados. Já em todo brasil, foram notificados 53.761 casos suspeitos de sarampo e confirmados 11.896. Os sintomas mais comuns são febre, conjuntivite, coriza, tosse e manchas vermelhas.

Esta fase da campanha vai até 13 de março e a segunda etapa será no segundo semestre com foco nas pessoas de 30 a 59 anos.