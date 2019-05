Campanha de vacinação: Fortaleza atinge 51,8% da meta de imunização contra a Influenza

Dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (Datasus), revelam que Fortaleza já alcançou 51,8% da meta de imunização estipulada para este ano. Das 689.204 doses disponibilizadas para o município, 357.315 foram aplicadas. No Ceará, já foram realizadas 1.607.982 imunizações, que correspondem a 64,1% do esperado para 2019 (2.509.776).

A campanha, que segue até o próximo dia 31, está em sua segunda fase, exclusiva apenas aos grupos prioritários: idosos (a partir de 60 anos), crianças maiores de seis meses e menores de seis anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade (o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas), funcionários do sistema prisional, e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis.

A Influenza é uma doença respiratória infecciosa que pode levar ao agravamento e ao óbito. É transmitida por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos.