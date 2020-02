Campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda

Começa nesta segunda-feira (10) a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Em Fortaleza, a Prefeitura anunciou que os 113 postos de saúde irão disponibilizar as doses. Crianças e adolescentes dos 5 aos 19 anos de idade, que nunca se vacinaram ou que só tomaram a primeira dose, são o foco desta etapa.

No interior, as unidades também devem ofertar sala para imunizar a população. A campanha segue até o dia 13 de março. As pessoas que perderam o cartão de vacinação também poderão recorrer a qualquer posto de saúde. A segunda fase da campanha, que contempla, preferencialmente, pessoas de 30 a 59 anos, está marcada para o segundo semestre deste ano, conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

O sarampo é uma doença altamente contagiosa e a forma de prevenção é a vacina, conforme o Ministério da Saúde. O vírus pode ser transmitido a partir de secreções nasais ou de gargantas infectadas que podem sair através de tosse, fala ou espirro. Os sintomas do sarampo são febre acompanhada de tosse, conjuntivite e coriza. Após 3 ou 5 dias, podem aparecer manchas vermelhas no rosto que se espalham pelo corpo.

O Ceará passou 4 anos sem confirmar casos, mas voltou a ter registros em 2019. No ano passado, o Estado somou 9 casos confirmados, conforme Boletim Epidemiológico da Sesa. Antes disso, a última vez com registro de caso tinha sido julho de 2015.