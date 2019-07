Campanha promocional trará desconto de até 80% nas lojas de roupas da Avenida Monsenhor Tabosa

A fim de afastar qualquer aspecto de monotonia e trazer maior vigor à economia no corredor turístico e cultural da Avenida Monsenhor Tabosa, uma campanha promocional será realizada na sexta-feira (12) e sábado (13) nas lojas da avenida, que devem oferecer descontos de até 80% nas peças de roupas.

Os lojistas visam elevar o número de pessoas que trafegam pela rua e, desta forma, atraí-las para o aumento de vendas. Nos dias em que se realizará o Bazar da Tabosa, as lojas funcionarão de 09h às 20h, na sexta-feira, e de 9h às 18h no sábado. Também haverá uma programação musical com DJs, forró de pé de serra e bandas e atividades voltadas para às crianças.

As apresentações começam na sexta-feira, às 16h, e no sábado, às 13h, nas duas áreas montadas ao longo da avenida. Dez chefs em espaços gastronômicos levarão ao público pratos conhecidos da culinária cearense, com receita gourmet e valores atrativos.