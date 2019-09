Empresas cearenses participam da campanha proposta pelo Governo para movimentar a economia

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) lançou nesta terça-feira (03), a campanha Semana do Brasil, que, segundo o governo, tem por objetivo movimentar a economia e estimular o turismo interno. Na prática, funcionará como uma espécie de ‘Black Friday’. A partir deste ano, a data será fixa no calendário nacional.

A proposta tem como lema “Vamos valorizar o que é nosso”, começa nesta sexta-feira (06) e vai até o dia 15 de setembro. A parceria entre o poder público e a iniciativa privada busca reunir a cadeia do varejo, o setor de turismo e outros segmentos da economia em um período de promoções. Até o momento, 4.680 empresas e entidades aderiram à semana. Entre elas, milhares de empresas do Estado do Ceará dos diferentes setores como do comércio, com o Cariri Garden Shopping, hotelaria, com Carmel Magna Resort, e associações de varejistas como dos municípios de Aracati, Viçosa, Várzea Alegre e do Maciço de Baturité.

De acordo com o secretário Especial de Comunicação Social do governo, Fábio Wajngarten, a criação da semana está atrelada pela falta de datas comemorativas no mês. A parceria é da Secretaria de Comunicação Social do governo e do Instituto de Desenvolvimento do Varejo (IDV).