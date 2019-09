Campeonato Brasileiro: Ceará enfrenta Cruzeiro e empata em 0 a 0

O Ceará empatou com o Cruzeiro em 0 a 0, nesta quarta-feira (25), pela Série A do Brasileiro. Com o resultado na Arena Castelão, o Vovô chegou ao 7ª jogo sem vitória na competição.

O Alvinegro se mantém em 14º, com 23 pontos, mas pode ser ultrapassado na tabela ao término da 21ª rodada. A equipe agora volta a campo no domingo (29), diante do Atlético-MG. O duelo ocorre no Independência, às 19 horas.

Já o Cruzeiro chega ao 4º confronto sem triunfo sob o comando de Rogério Ceni e fica em 16º, com 19. O time encara agora o Goiás no Serra Dourada, segunda (30), às 20 horas.