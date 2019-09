Campeonato Brasileiro: Fortaleza vence o Goiás na Arena Castelão

O Fortaleza deu a primeira vitória a Zé Ricardo, o novo treinador do time. Com Arena Castelão vibrante e gols de Quintero e Osvaldo, o Fortaleza bateu o Goiás por 2 a 0, neste domingo, pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro. O resultado traz para o time cearense o sonho da vaga na Sul-Americana, ao alcançar 21 pontos na tabela da Série A.

Quintero marcou ainda na primeira etapa, após assistência de Tinga. Osvaldo fez o segundo na etapa complementar, depois de entrar na vaga de Mariana Vázquez, que havia tomado cartão amarelo e foi preservado por Zé Ricardo. Com o resultado, o Fortaleza chega aos 21 pontos, na 12ª colocação, ocupando um lugar na zona da Sul-Americana. O Goiás vem logo atrás com o mesmo número de pontos com menos gols feitos, na 13ª posição