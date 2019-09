Campeonato Brasileiro: times cearenses jogam pela 20º rodada da competição neste domingo

Neste domingo (22), o Tricolor enfrentará o time do Palmeiras na Arena Castelão, em Fortaleza, às 16h. Já o Vozão vai jogar também, às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Fortaleza x Palmeiras

Na última partida, o tricolor de aço empatou e busca apresentar uma boa partida no jogo de hoje. Com 22 pontos, o Fortaleza tenta não se aproximar da zona de rebaixamento. Para isso, precisa voltar a vencer após duas rodadas de jejum: derrota em casa para o Fluminense e empate em Salvador com o Bahia.

Ceará x CSA

Já o Ceará chega para o segundo turno com 22 pontos. A última vez que os clubes se enfrentaram em Maceió pela Série A foi em 1985, quando o Ceará perdeu por 2 a 0. Agora, espera vencer para garantir para subir na tabela.