Canal do Arianópolis recebe mutirão de limpeza

Após retirar mais de 800 toneladas de resíduos da Lagoa do Tabapuá, o mutirão de limpeza da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) está agora no canal do Arianópolis.

Equipes e máquinas da Prefeitura recolhem o lixo descartado irregularmente no espaço, fazem capinação e ampliam as margens do canal para um melhor escoamento da água.

A medida é fundamental para evitar transbordos e alagamentos.

“Sem mato e lixo, muitos animais peçonhentos e insetos não se reproduzem. Isso reduz a chance de transmissão de doenças e melhora a qualidade de vida dos moradores do entorno”, avalia o titular da SPSPTrans, Assis Medeiros.

A limpeza de canais e lagoas integra o calendário de ações preventivas da Prefeitura de Caucaia. Todos os espelhos d’água recebem o serviço.