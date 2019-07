Candidatos sofrem em fila por mais de 12 horas para conseguir vaga de emprego em São Gonçalo do Amarante

Cerca de mil pessoas esperaram por mais de 12 horas na fila para uma oportunidade de emprego no Sine/IDT na manhã desta segunda-feira (22) em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza. São 170 vagas destinadas a área de construção civil.

O Sistema Nacional de Emprego Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) informou que a primeira fase consta de uma triagem do currículo e os candidatos podem procurar o órgão no Pecém até o final da tarde para concorrer.

São oportunidades para eletricista (1), técnicos em segurança do trabalho (1), betoneiro (1), pedreiros (29), carpinteiros (23), armadores (35) e serventes (80).