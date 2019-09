Capas da semana: revista Piaí destaca incêndios na Amazônia e Istoé traz manifestações do dia 7 de setembro

Aqui no Portal Ceará Agora você fica por dentro do que é destaque nas principais revistas do país. Tudo aquilo que repercutiu nacionalmente durante a semana entra como manchete nas capas dos mais renomados periódicos brasileiros. Confira abaixo:

Carta Capital

Estou aqui e os canalhas estão livres: preso, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma “estou aqui e os canalhas estão livres”.

Piauí

A pragmática da selva: os incêndios florestais que afetam a Amazônia neste ano ganham destaque na edição desde mês da revista Piauí.

Veja

A facada que mudou a história: O atentado ao presidente Jair Bolsonaro, que mudou os caminhos das eleições de 2018, completa um ano e ganha destaque na capa da revista Veja.

Istoé

Patriotismo à la Collor: Neste dia 7 de setembro, onde se comemora a independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro convoca a população a se vestir de verde e amarelo, porém, movimentos contrários ao governo de Bolsonaro se vestem de preto em forma de protesto. O tema ganha destaque na revista Istoé.