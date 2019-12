Capes aprova doutorado da Uece em Biotecnologia em Saúde Humana e Animal

O Doutorado Profissional em Biotecnologia em Saúde Humana e Animal (PPGBiotec) foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com conceito 4. O doutorado é o único no país e possui associação com o Centro Universitário Cesmac, a Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e a Universidade Federal do Piauí (UFPI)

O curso busca formar profissionais, em nível de doutorado, com competência técnica-científica, crítica e reflexiva para atuar no desenvolvimento e validação de bioprodutos e bioprocessos na área de saúde humana e animal.

Para o coordenador do curso professor Rommel Prata Regadas uma das vantagens do doutorado profissional é permitir que profissionais atuantes no mercado possam se capacitar a nível de doutorado, com aulas aos finais de semana e o desenvolvimento de pesquisas nos locais de trabalho desses profissionais. “É um tipo de programa, tanto o mestrado quando o doutorado profissionais, voltado para profissionais que já estão estabelecidos no mercado de trabalho, mas que desejam aprofundar seus estudos a nível de stricto sensu”, finaliza o professor.

O Edital de seleção de novos alunos de mestrado e doutorado será lançado em janeiro 2020 na página www.mpbiotec.org.br.