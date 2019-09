Capital cearense será palco de feira de estampas e tecidos

A Feira Print RJ, evento especializado no segmento de estampas e tecidos, idealizado pelas sócias do Studio 512, Beti e Renata Speiski, traz para palestrar a designer e ilustradora, Clau Cicala, no próximo dia 16 de outubro, a partir das 15h, no Hotel Gran Maquise. Para participar é necessário fazer a inscrição pelo site studio512.com.br.

As inscrições para Feira Print RJ são feitas mediante cadastro pelo e-mail eventos @studio512.com.br. Na ocasião, expositores locais e nacionais de referência no mercado têxtil vão apresentar produtos e fomentar a troca de experiências entre profissionais das áreas de moda, decoração e designer, além de proporcionar resultado para o mercado de varejo.

Sobre a palestrante

Clau é paulista, formada em Propaganda e Marketing e Pós-Graduada em Design de Estampa e durante os 9 anos morando no Rio de Janeiro, fez seu nome conquistando marcas que se tornaram clientes como FARM, Blue Man, C&A, Karsten e Grendha. Além disso, já assinou coleções para as marcas Sandálias Ipanema, Francesca Romana Diana, Mercedes Benz Brasil, Cícero Papelaria, Gaoli, Perky Shoes e Glambox. Em sua palestra, a designer vai abordar temas importantes como as principais tendências do mundo da estamparia, criar uma coleção 100% estampada com DNA e conectar o cliente através de estampas.

Sobre a Feira

A Print RJ acontece desde 2015 na cidade do Rio de Janeiro, idealizado pelas sócias do Studio 512, Beti e Renata Speiski e com curadoria da designer Carolina Lenz,sócia fundadora do Lenz & Co. Pela segunda vez, Fortaleza é a cidade escolhida para acolher o evento no Nordeste, que nesta edição irá reunir diversas marcas do segmento.

Para esta edição, já estão confirmadas para participar do evento as empresas Berlan, Brand Têxtil, Dalutex, Glow Tecidos, Jangadeiro Têxtil, Lunelli, Rellus Têxtil, Sprint Têxtil, Lenz & CO, Icertain, Stampe, Stampa Studio.

Serviço: PRINT RJ

Data: 15 e 16 de outubro

Horário: 10h às 19h

Local: Hotel Gran Marquise, Salão Blue, (Av. Beira Mara, 3980 – Mucuripe)

Inscrição: enviar nome completo + RG para o e-mail eventos@studio512.com.br

Idealização e Realização: Studio 512