Capital cearense tem mais de 200 famílias em casos de extrema pobreza

Além disso, outras 39.728 famílias de Fortaleza estão em situação de pobreza, segundo o Ministério da Cidadania. Nesse caso, a renda mensal por pessoa é de somente R$ 178,00.

Mesmo com ferramentas para identificação e classificação da insegurança alimentar e nutricional no nível local, esse mapeamento, de modo geral, não é feito pelos municípios, segundo a nutricionista e coordenadora do Grupo de Estudos em Política de Segurança Alimentar e Nutricional (GPSAN) da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Marlene Marques.