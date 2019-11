Capital cearense terá mutirão contra o mosquito Aedes aegypti nesta sexta

A Prefeitura de Fortaleza intensifica, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as ações de combate aos focos do mosquito Aedes aegypti com mais um mutirão da Operação Inverno, nesta sexta-feira (29), no bairro Jangurussu. A concentração acontece a partir das 8h, no Cuca Jangurussu, e o mutirão envolverá 1.200 profissionais da Vigilância Ambiental de Fortaleza.

Estão previstas 15.293 visitas domiciliares, em um raio de 217 quarteirões. Durante a programação, são promovidas também visitas nos estabelecimentos comerciais, distribuição de panfletos e o recolhimento de materiais que podem se tornar focos do mosquito. A população poderá esclarecer dúvidas e conhecer o ciclo evolutivo do vetor transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Durante a ação, a população terá acesso a outros serviços, como orientação jurídica, cadastro nos programas Minha Casa, Minha Vida e Bolsa Família, cadastro do Bilhete Único, Cartão do Idoso e carteira estudantil, jogos educativos infantis, aferição de pressão arterial e glicemia, vacinação antirrábica e teste de Calazar, orientação sobre saúde bucal com distribuição de escovas e fio dental, distribuição de mudas, apresentações artísticas e muito mais.

De janeiro a setembro, já ocorreram 1.498.637 visitas domiciliares e 32.517 focos foram eliminados. A inspeção em pontos estratégicos chegou à marca de 23.246, além do recolhimento de 920 toneladas de resíduos sólidos. O fumacê também pulverizou inseticida em 6.456 quarteirões.

As práticas preventivas adotadas para as medidas de controle do mosquito contam com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e entidades não governamentais que fazem parte do Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses.

Saiba mais

A Operação Inverno faz parte do Plano de Sustentabilidade previsto para o período que antecede a quadra chuvosa de 2020, de outubro a dezembro. O objetivo é intensificar a prevenção e controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, buscando reduzir o número de criadouros do mosquito e sensibilizar a população sobre as práticas preventivas a serem adotadas.

Serviço:

Mutirão Operação Inverno no Jangurussu

Data: 29/11 (sexta-feira)

Hora: 8h

Local: Av. Governador Leonel Brizola s/n – Jangurussu (Cuca do Jangurussu)