Capital registra 43 arrastões em ônibus no primeiro semestre de 2019

As ocorrências contra os caixas dos coletivos somaram 302 casos, redução de 59% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 720 assaltos foram cometidos. Segundo o Sinidiônibus, a maior prevenção contra os roubos e furtos é a utilização do cartão eletrônico no pagamento das passagens, diminuindo, assim, a circulação de dinheiro dentro do coletivo.