Capital tem tarde de domingo com chuvas

Chove forte em vários pontos de Fortaleza na tarde deste domingo (19). O Ceará enfrentará o Grêmio logo mais Às 19h na Arena Castelão e pode receber o clube gaúcho sob a chuva, pois o tempo está nublado nas proximidades do estádio.

Outro ponto de forte chuva na capital foi na BR-116, na altura da Messejana. Devido ao baixo fluxo de veículos, não foi registrado nenhum transtorno até o momento da publicação desta matéria.

Na orla da praia, na área do Mucuripe, o tempo também está fechado na Capital.

As chuvas também diminuem a condição de seca no interior do Estado. A Região do Cariri não registra mais seca grave, de acordo com o Monitor de Secas do Nordeste. O levantamento mostra que o volume de chuvas na região e outras partes do Estado auxiliaram para a diminuição da seca fraca e da seca moderada.

O estudo foi elaborado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) em conjunto com outros institutos de meteorologia do Nordeste e coordenado pela Agência Nacional das Águas (ANA).