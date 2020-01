Caranguejos são devolvidos à natureza no Parque de Jericoacoara

Cerca de 328 caranguejos-uçá (Ucides cordatus) foram devolvidos à natureza, no Parque Nacional (Parna) de Jericioacoara, durante a operação Réveillon, realizada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Os fiscais resgataram os crustáceos, na sexta-feira (3), na localidade de Mangue Seco, na área da unidade de conservação, onde a captura é proibida.

Os animais estavam presos em três sacos, prontos para serem transportados e vendidos para barracas de praia. O responsável pela carga foi autuado pelo crime ambiental e levado para a delegacia da Polícia Federal, em Fortaleza. O nome do infrator não foi divulgado. O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) deu segurança à operação, que começou no dia 27 de dezembro e só terminou nesta segunda-feira (6).

“O objetivo da operação foi garantir a presença institucional, a fim de evitar ilícitos ambientais e contribuir no ordenamento da visitação”, afirma a nota sobre a soltura, elaborada pelo ICMBio. “Diversas estratégias foram utilizadas como patrulhamento diário e uso de barreiras, para coibir o trânsito de veículos motorizados em áreas proibidas e verificar a regularidade dos veículos de transporte turístico”, completa a nota.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará