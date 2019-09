Caravana de Combate a Violência contra Mulher visita Liceu do Conjunto Ceará

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa realiza, na quarta-feira (25/09), às 14h, a quinta visita da II Caravana de Combate à Violência Contra a Mulher, no Liceu do Conjunto Ceará.

Segundo a procuradora da mulher na Casa, deputada Augusta Brito (PCdoB), a Caravana visa levar às escolas o debate, dentre outros temas, sobre a igualdade de gênero, o respeito à diversidade e a Lei Maria da Penha, criando agentes transformadores.

A parlamentar destacou que dados divulgados pela Casa da Mulher Brasileira, a Regional V em Fortaleza é responsável por 27% dos atendimentos realizados pela Instituição durante o primeiro ano de funcionamento. Já que o Conjunto Ceará faz parte da Regional V, foi um dos bairros escolhidos para receber o evento.

A Caravana é uma ação da Assembleia Legislativa, por meio da Procuradoria Especial da Mulher, em parceria com a Secretaria de Esporte e Juventude, Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Instituto Maria da Penha, Casa da Mulher Brasileira, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Mulher, União dos Vereadores do Ceará (UVC) Mulher, União Brasileira de Mulheres (UBM) e Universidade Estadual de Ceará (Uece).

