Carnaval 2020: foliões já podem conferir a programação para este ano

Os foliões cearenses já começam a se preparar para os dias de carnaval. A partir desta sexta-feira (21), a diversão começa para quem aproveita os dias do período carnavalesco. Para quem vai ficar em Fortaleza, o que não vai faltar é programação. A prefeitura do município divulga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), tudo que vai rolar até o dia 25 de fevereiro deste ano.

A capital cearense recebe cinco dias de festas gratuitas de Carnaval em 10 polos oficiais do Ciclo Carnavalesco 2020. As bibliotecas municipais Herbênia Gurgel e Cristina Poeta também são destaques ao oferecer atividades especiais e abertas ao público, em alusão às tradições carnavalescas.

Confira aqui a programação completa.

A programação oficial do Carnaval de Fortaleza inicia na sexta-feira (21/02), no Aterrinho da Praia de Iracema. Até terça (25), passarão por este polo diversas atrações locais e nacionais, com destaque para a cantora carioca Mart’nália, Lenine, Gilberto Gil, BaianaSystem e Bloco do Silva. Novidade neste ano, o público infantil recebe uma atração nacional, o Mundo Bita, no sábado (22/02), no Largo dos Tremembés (Estoril).

A festa também é garantida no tradicional Carnaval da Avenida Domingos Olímpio, que contará com cortejos de Maracatus, no sábado e no domingo (22 e 23/02); além de blocos e cordões, na segunda-feira (24/02); e afoxés e escolas de samba, na terça (25/02). A programação também segue em mais sete polos: Benfica, Mercado da Aerolândia, Mercado dos Pinhões, Mercado São Sebastião, Mocinha, Praça Figueira de Melo (Infantil) e Horto Florestal Municipal Falconete Fialho.

Os moradores dos bairros Conjunto Ceará e Autran Nunes receberão festejos especiais de Carnaval nas bibliotecas municipais da região. Na terça-feira (18/02), a Biblioteca Herbênia Gurgel desenvolve oficina gratuita de Máscaras de Carnaval, às 15h, com inscrições feitas no local. Na quinta-feira (20/02), o equipamento realiza o bailinho infantil de Carnaval com oficina aberta de pintura do Rei Momo, apresentação de dança, escolha da melhor fantasia e presença do Bloco Balakubaku Folia, a partir das 15h.

Já na Biblioteca Cristina Poeta, a folia acontece na sexta-feira (21/02), das 15h às 17h, com festejo de carnaval aberto ao público e cortejo do Cordão As Bruxas.

A programação semanal conta ainda com o projeto “Literatura em Foco”, na Biblioteca Dolor Barreira; Passeio instrumental de Carnaval, no Passeio Público; espetáculo “Tempo Temporão – O Terreiro De Catirina”, apoiado pelo VII Edital das Artes de Fortaleza; Festival Gastronômico no Mercado Cultural dos Pinhões e muito mais.