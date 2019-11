Carnaval de Aracati: Xand Avião e Wesley Safadão estão entre as atrações confirmadas para 2020

Para alegria dos foliões cearenses, o Carnaval de Aracati já tem datas e atrações confirmadas. A programação vai contar com artistas nacionais e locais que farão a festa entre os dias 21 e 25 de fevereiro. A programação reúne cantores de axé, forro e funk. As grandes atrações do período carnavalesco são Wesley Safadão, Xand Avião e Solange Almeida.

Nesta quinta-feira (28), os artistas que irão animar os foliões foram divulgados durante coletiva de imprensa.

Além disso, em 2020, quatro trios elétricos irão compor o carnaval de Aracati. Os shows acontecem de 21h às 4h. O valor do orçamento e custos com os artistas não foi divulgado. Os recursos do Carnaval 2020 são do município.

Confira as atrações: