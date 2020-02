Carnaval mais calmo: cinema do Dragão traz seleção de filmes como alternativa para o feriado

Como opção à folia do período de Carnaval, entre os dias 20 e 26 de fevereiro, o Cinema do Dragão apresenta uma programação extensa com exibições especiais de nove filmes, com ingressos a partir de R$ 8 (meia) e valor promocional na terça-feira (25), com bilhetes a R$ 5,00 (meia).

Entre os destaques, os filmes ainda inéditos em Fortaleza Frankie (seleção oficial no Festival de Cannes), Os Miseráveis (indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro pela França e vencedor do prêmio do júri ao lado de Bacurau, no último Festival de Cannes) e Tarde para Morrer Jovem (longa-metragem chileno vencedor do prêmio de melhor diretor no Festival de Locarno).

Também integram a programação alguns dos mais importantes longas-metragens premiados no Oscar, no último domingo (9): Parasita (melhor filme, diretor, roteiro e filme estrangeiro), Era uma vez em Hollywood (melhor ator coadjuvante) e Adoráveis Mulheres (melhor figurino) e Coringa (melhor ator e trilha sonora original). Este último, que foi um dos maiores lançamentos de 2019, será exibido pela primeira vez nas salas do Cinema do Dragão, apresentado em formato DCP 4K.

Inaudito (de Gregorio Gananian) e Antologia da Cidade Fantasma (de Denis Côté) serão exibidos em caráter de reprise e fecham a lista de filmes da programação especial.