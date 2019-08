Carreta atropela rebanho com bois e vacas na BR-020

Uma carreta atropelou um rebanho com oito bois e vacas na BR-020, no município de Caridade, a cerca de 100 km de Fortaleza, por volta das 6h desta terça-feira (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), seis dos oito animais atropelados morreram no local. O dono do rebanho não foi localizado.

O motorista da carreta, não ficou ferido. A parte frontal do caminhão ficou danificada. Os bovinos foram retirados da rodovia por trabalhadores de uma fazenda próxima.

(*)com informação do correspondente Wellington Lima