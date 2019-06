Carreta com carga de algodão tomba em Tianguá; motorista foi internado em estado grave

Na manhã deste sábado (01), uma carreta levando uma carga de algodão tombou no km 301 da BR-222 e Tianguá, no Norte do Ceará. A rodovia foi completamente interditada. O motorista sofreu graves ferimentos e foi internado, até o momento não se tem mais informações.

O acidente acabou ocasionando o derramamento de óleo na pista, que só foi absorvido pela carga de areia trazida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando chegou ao local. Desta forma, cerca de meia hora depois um lado da pista foi liberado para o tráfego.

Não há previsão quanto a retirada da carreta do local, tendo em vista que será necessário primeiro remover a carga de algodão. Os policiais federais realizam a interdição parcial da rodovia.