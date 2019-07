Carros apreendidos em delegacias vão ser realocados até o fim do ano e podem ser vendidos

Até o final do ano, os veículos apreendidos durante inquéritos policiais, estacionados em pátios ou no entorno de delegacias de Fortaleza e da Região Metropolitana, vão ser realocados em depósitos destinados especialmente para a guarda desses veículos. A informação é da Polícia Civil do estado e até agora foi realizada a remoção de 60 carros que se encontravam na Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas e em delegacias de Maracanaú e Pacatuba.

Um levantamento da Polícia Civil mostra que, atualmente, existem de 900 a 1.100 veículos estacionados em pátios de delegacias ou no entorno das unidades. Em alguns casos, os carros chegam a tomar a via pública, o que causa prejuízo à população.

De acordo com o diretor do Departamento Administrativo-Financeiro da Polícia Civil, Otávio Coutinho, a autorização da Justiça permitirá que os veículos sejam vendidos e que haja uma rotatividade nos depósitos.

Foi montado um cronograma para a retirada dos automóveis das unidades policiais, dando prioridade àquelas que possuem veículos ocupando via pública.

De acordo com informações da Polícia Civil, as próximas delegacias a terem os pátios desafogados são o 13º DP, na Cidade dos Funcionários, o 10º DP, que fica no Antônio Bezerra e 5º DP na Parangaba.