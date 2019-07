‘Casa de papel’ estreia terceira temporada nesta sexta-feira

Os criminosos queridinhos da Netflix estão de volta: a partir desta sexta-feira (19), a terceira temporada de “La casa de papel” (“Casa de papel“) ficará disponível para os assinantes do serviço de streaming.

Milionários e após passarem anos escondidos, Tóquio (Ursula Corberó) e Rio (Miguel Herrán) são encontrados pela polícia, e o jovem hacker acaba preso. Sua namorada procura então Professor (Álvaro Morte), e eles se reúnem ao restante do grupo de ladrões para aplicar um golpe ainda maior no Banco da Moeda da Espanha, como um sinal de resistência.

Confirmados no elenco e, claro, no assalto, estão Nairobi (Alba Flores), Denver (Jaime Lorente) e Helsinque (Darko Peric). Namorada de Professor, a ex-inspetora Raquel (Itziar Ituño) entra no mundo do crime e se junta a outros personagens.

Coloque “Bella ciao” no som e não desgrude do sofá!

Veja o trailer da terceira temporada de “Casa de papel”: