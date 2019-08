Casal de ursos ganham novo nome após transferência do zoológico de Canindé para São Paulo

A fundadora relata ainda a forma como os nomes foram escolhidos.

Nós somos adeptos da meditação e, por incrível que pareça, esse nome sempre é intuído pela meditação. Quando a equipe bate o martelo do nome, a gente já começa a fazer uma relação com os animais. Mas a gente tem o cuidado de, enquanto eles não entram na carreta do Rancho dos Gnomos, eles continuam sendo aquele animal com o nome antigo.