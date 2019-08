Casal de ursos serão transferidos do zoológico de Canindé para São Paulo

Os ursos Dimas e Kátia, deverão serem transferidos nesta quarta-feira (28), do zoológico São Francisco de Canindé para o Santuário dos Rancho dos Gnomos em São Paulo. De acordo com as informações, várias ruas no centro de Canindé serão interditadas para a operação de transferência dos animais.

Os ursos devem irem em uma carreta até Fortaleza onde de lá irão em um avião. A ativista Luisa Mell iniciou uma campanha em outubro de 2018 para levar os usos para o interior de São Paulo.

Entenda o caso