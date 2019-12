Casal é encontro morto dentro de carro na BR-222, em Caucaia

Um casal foi encontrado morto e com os corpos amarrados, neste sábado (21), no KM 18 da BR-222, em Caucaia, após ter sido sequestrado e ter tido os bens roubados. Segundo informações da Polícia, os suspeitos de cometerem o crime invadiram, nesta madrugada a residência das vítimas, localizada no bairro Camurupim, e levaram alguns pertences, incluindo o veículo, modelo Fiat Palio.

O casal, identificado como Maria Cecília Nunes de Lima, 46, e Juraci Cândido Portes, foi levado da residência para o local onde os corpos foram encontrados no próprio veículo. Segundo o tenente Cícero Filho, os corpos foram abandonados na rodovia junto com alguns pertences, dentre eles, uma fotografia na qual aparece uma criança. A Polícia ainda não sabe informar se a criança é filha das vítimas.

De acordo com o tenente, familiares das vítimas foram à residência do casal nesta manhã e encontraram o imóvel todo revirado. Umas das linhas de investigação é de que o casal foi assassinado por desobedecer a ordem de uma facção para sair da casa onde moravam altualmente. A Polícia ainda não confirma a motivação do crime.

Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local onde os corpos foram encontrados para fazer os primeiros levantamentos sobre o crime. A Polícia já está realizando buscas na tentativa de capturar os suspeitos.