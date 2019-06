Caso de infecção por vírus da gripe H1N1 é detectado em Juazeiro do Norte

Uma jovem estudante de 23 anos foi diagnosticada com gripe H1N1, após dar entrada em uma clínica com infecção nos rins. Ela está internada e passa por por fisioterapia respiratória, tendo em vista que a doença afetou os pulmões.

A jovem deu entrada na clínica na última quarta-feira (26), e, após o estado de saúde se agravar, foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Lá foram realizados novos exames, que logo em seguida mostraram a suspeita de H1N1, confirmada na sequência.

O subtipo do vírus influenza A H1N1 pode ser transmitido entre pessoas através do contato com secreções respiratórias, partículas de saliva, tosse ou espirro. A principal forma de prevenção à gripe é a vacina, porém, segundo a Coordenadoria de Imunização de Juazeiro do Norte, não há mais doses no município. Novas unidade foram solicitadas ao Governo do Estado.

Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza intensificou as ações no trabalho de imunizações contra a gripe. A equipe de imunização está presente hoje (1°) na Paróquia Nossa Senhora da Glória (Cidade dos Funcionários), das 8h às 12h, e os postos de saúde Paulo Marcelo (Centro) e Messejana estarão abertos das 8h às 16h30.

Devem se vacinar idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, trabalhadores da Saúde, professores das escolas públicas e privadas, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e profissionais das forças de segurança e salvamento (policiais, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas).