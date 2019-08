Caso Maria Esther: familiares suspeitavam de agressões feitas pela mãe e o padastro

O caso da criança, Maria Esther, que teria desaparecido na última terça-feira (20), ganha mais um desdobramento. A família da criança informou que frequentemente a menina aparecia com manchas roxas. De acordo com a Polícia, após o desaparecimento da menina, a família passou a ter certeza das agressões. O corpo da criança de um ano e 10 meses foi encontrado na manhã desta quarta-feira (21).

A causa da morte ainda não foi confirmada pela polícia, mas as suspeitas é que a criança tenha sido assassinada a pauladas.

Entenda o caso

A mãe da criança registrou um boletim de ocorrência na noite de terça-feira (20), informando que o bebê havia sido raptada no município de Maracanaú. O corpo foi encontrado enrolado em um lençol, em um matagal próximo da Estrada dos Macacos, no bairro Bom Retiro, em Pacatuba. A mãe e o padrasto de Maria Esther foram presos em flagrante por envolvimento no crime.