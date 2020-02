Caso de coronavírus no Ceará: exame descarta outras infecções respiratórias

O paciente de 27 anos com suspeita de coronavírus no Ceará realizou exames preliminares que revelaram que o jovem não possui outros tipos de infecções respiratórias causadas por vírus comuns. A informação foi repassada pela diretora técnica do Hospital São José. Os resultados do teste específico para o coronavírus devem sair nos próximos dias.

A notificação do caso suspeito no Ceará foi divulgada pelo Ministério da Saúde, em coletiva de imprensa, na última quarta-feira (29). O homem de 27 anos retornou da China recentemente e foi internado em Sobral com suspeita do novo coronavírus (2019-nCoV). Segundo a infectologista, um primeiro exame, feito no Ceará, descartou viroses como a provocada pelo influenza, incluindo o subtipo A H1N1.

Mesmo com a análise descartando outras suspeitas, os resultados do exame específico para o coronavírus, realizado pela Fiocruz, só devem sair nos próximos três dias. O estado de saúde do paciente é estável.