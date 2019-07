Casos de meningite: Ceará registra 27 mortes em 2019

O Estado do Ceará registrou em 2019, 27 mortes por meningite de acordo com dados da planilha de doenças de notificação compulsória da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Além disso, foram 260 casos notificados somente este ano. O levantamento conta com registros da doença até o dia 13 de julho.

Os óbitos são das duas classificações da meningite: tanto a bacteriana quanto a viral. A Doença Meningocócica, transmitida por bactéria, apresenta maior risco à saúde e foi responsável por 13 óbitos. Já as outras meningites, que podem acontecer em decorrência de vírus e fungos, foi responsável por 14 mortes em 2019.

Os casos de óbito foram registrados em Fortaleza, Aquiraz, Maracanaú, Barro, Barbalha, Baturité, Boa Viagem, Cruz, Guaraciaba do Norte, Icó, Itatira, Poranga e São Luís do Curu.

A meningite é uma doença de transmissão aérea e tem facilidade de se espalhar em ambientes fechados, por tosse ou espirro. De acordo com a Secretaria da Saúde, os sintomas incluem febre, dor de cabeça intensa, vômitos, rigidez de nuca, convulsões ou manchas vermelhas pelo corpo.